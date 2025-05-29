Стало известно о подготовке Красноармейска к уличным боям

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил РИА Новости, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят Красноармейск (украинское название — Покровск) к уличным боям: противник выстроил линию обороны города, вывез органы власти, важные документы и детей, в том числе без согласия их родителей.