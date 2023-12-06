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Касается России и США: что предсказали «Симпсоны» на 2024 год

Касается России и США: что предсказали «Симпсоны» на 2024 год

Мультфильм «Симпсоны» считается одним из самых популярный в истории мирового телевидения. А еще, по мнению поклонников, создатели почти мистическим образом могут угадывать события будущего, почти с точностью прорисовывая их в своих сериях на годы и даже десятилетия вперед.

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