Касается России и США: что предсказали «Симпсоны» на 2024 год

Мультфильм «Симпсоны» считается одним из самых популярный в истории мирового телевидения. А еще, по мнению поклонников, создатели почти мистическим образом могут угадывать события будущего, почти с точностью прорисовывая их в своих сериях на годы и даже десятилетия вперед.