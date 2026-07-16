РФ продает Европе не только СПГ, но и время для полного отказа от её энергоресурсов

В первом полугодии 2026 года Россия на 18% увеличила поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз, несмотря на то что страны ЕС ввели санкции против РФ, вооружают Украину и открыто добиваются экономического и военного ослабления российского государства.