Снятые с производства 12 лет назад авто в июле купили более 546 тыс. раз

В июле текущего года отмечен рекордный уровень продаж автомобилей с пробегом на российском рынке. Лидерами среди наиболее популярных моделей оказались ВАЗ-2107, производство которых было прекращено двенадцать лет назад.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии