Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту 12 км

TASS/Zuma В Камчатском крае вулкан Шивелуч совершил выброс пепла на высоту 12 километров. Об этом 18 июля сообщили в Камчатском филиале ФГБУН ФИЦ "Единая геофизическая служба Российской академии наук" в мессенджере "МАКС".