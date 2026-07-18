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Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту 12 км

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту 12 км

TASS/Zuma В Камчатском крае вулкан Шивелуч совершил выброс пепла на высоту 12 километров. Об этом 18 июля сообщили в Камчатском филиале ФГБУН ФИЦ "Единая геофизическая служба Российской академии наук" в мессенджере "МАКС".

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