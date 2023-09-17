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Карандин о судьях КХЛ: «Столкновения с игроками – школьная ошибка! В СССР мы отрабатывали правильные движения, а сейчас со стороны арбитров идет фигурное катание»

– По итогам первых недель чемпионата двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников отметил непредсказуемость турнира и назвал судейство его слабым звеном.

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