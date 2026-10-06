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Политнавигатор

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Столичный архитектор назвал кощееву иглу киевских мостов

Столичный архитектор назвал кощееву иглу киевских мостов

Русские избрали грамотную стратегию с ударами по киевским мостам. Об этом в беседе с разыскиваемым в РФ за призывы убивать журналистов киевским политологом Юрием Романенко заявил экс-заместитель главного архитектора Киева Виктор Глеба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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