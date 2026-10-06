Столичный архитектор назвал кощееву иглу киевских мостов

Русские избрали грамотную стратегию с ударами по киевским мостам. Об этом в беседе с разыскиваемым в РФ за призывы убивать журналистов киевским политологом Юрием Романенко заявил экс-заместитель главного архитектора Киева Виктор Глеба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».