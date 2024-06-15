«Привлечь Киев к ответу». Зеленский услышал неприятное на «саммите мира»

Первый день «саммита мира» Зеленского в Швейцарии прошел ожидаемо. Западные страны, коих на «всемирном саммите» было большинство, рассуждали о том, почему надо наказать Россию, украинские представители говорили о том, почему было правильно не приглашать Москву к участию в дискуссии и обещали предъявить решения «саммита» России.