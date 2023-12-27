В центр российского города забрел новый для России вид животного

Представитель нацпарка "Земля леопарда" сообщил, что редкий водяной олень, который был впервые зафиксирован в Приморье в 2019 году и уже успел расселиться на юго-западе Приморья, вероятно, пересек Амурский залив и появился в центре Владивостока .