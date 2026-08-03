НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пронедра

501 подписчик

История с китайскими «Вампирами» превратилась в новый коррупционный скандал

История с китайскими «Вампирами» превратилась в новый коррупционный скандал

Очередное уголовное дело вокруг закупок для нужд обороны вновь подняло болезненный вопрос: куда уходят бюджетные средства, предназначенные для обеспечения армии, и почему иногда за обычным товаром скрываются многократно завышенные цены.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии