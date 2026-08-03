История с китайскими «Вампирами» превратилась в новый коррупционный скандал

Очередное уголовное дело вокруг закупок для нужд обороны вновь подняло болезненный вопрос: куда уходят бюджетные средства, предназначенные для обеспечения армии, и почему иногда за обычным товаром скрываются многократно завышенные цены.
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