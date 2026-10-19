Более 1,1 миллиона жителей Подмосковья сделали прививки от гриппа с начала прививочной кампании. Вакцинация проводится бесплатно в поликлиниках, а также в мобильных пунктах и на предприятиях.
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