Reuters: Польша и страны Балтии призвали ЕС создать линию обороны за €2,5 млрд

Польша, Литва, Латвия и Эстония призывают ЕС выделить средства для строительства на границе с Россией и Белоруссией 700-километровой линии обороны стоимостью 2,5 миллиарда евро, сообщает агентство Reuters.
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