Бойцы «Исламского сопротивления в Ираке» сообщили, что нанесли удары по авиабазе «Рамат-Давид в Израиле».
Иракская группировка сообщила об атаке на авиабазу Израиля
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лл
лина любимцева
Всему Ближнему Востоку нужно объединиться против Израиля. Они ведь НИКОМУ НЕ ДАЮТ ЖИТЬ СПОКОЙНО!!
Ответить
14 час.
Андрей Шишинов
Большая часть тех правительств стран которые в принципе могли бы это сделать уже давно вписану в систему- "ДЕНЬГИ и только деньги". Если только квакнут что-то не так, им тут же заморозят ЛИЧНЫЕ активы. А они все в западных банках и контролируются сша. Вот и молчат как мышки под веником. Или как многостаночный эрдоган, который на публику орёт о немедленном возмездии и что все сторонники ислама должны встать как один и победить израиль, а сам втрое увеличил торговый оборот с этим израилем...
Ответить
4 час.
Свежие комментарии