Иракская группировка сообщила об атаке на авиабазу Израиля

Андрей Шишинов

Большая часть тех правительств стран которые в принципе могли бы это сделать уже давно вписану в систему- "ДЕНЬГИ и только деньги". Если только квакнут что-то не так, им тут же заморозят ЛИЧНЫЕ активы. А они все в западных банках и контролируются сша. Вот и молчат как мышки под веником. Или как многостаночный эрдоган, который на публику орёт о немедленном возмездии и что все сторонники ислама должны встать как один и победить израиль, а сам втрое увеличил торговый оборот с этим израилем...