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Иракская группировка сообщила об атаке на авиабазу Израиля

Иракская группировка сообщила об атаке на авиабазу Израиля

Бойцы «Исламского сопротивления в Ираке» сообщили, что нанесли удары по авиабазе «Рамат-Давид в Израиле».

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Всему Ближнему Востоку нужно объединиться против Израиля. Они ведь НИКОМУ НЕ ДАЮТ ЖИТЬ СПОКОЙНО!!
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14 час.
Андрей Шишинов
Большая часть тех правительств  стран которые в принципе могли бы это сделать уже давно вписану в систему- &quot;ДЕНЬГИ и только деньги&quot;. Если только квакнут что-то не так, им тут же заморозят ЛИЧНЫЕ активы. А они все в западных банках и контролируются сша. Вот и молчат как мышки под веником. Или как многостаночный эрдоган, который на публику орёт о немедленном возмездии и что все сторонники ислама должны встать как один и победить израиль, а сам втрое увеличил торговый оборот с этим израилем...
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4 час.

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