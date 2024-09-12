Большой городской праздник ´В нашем доме рады всем´, в рамках Недели дополнительного образования.

7 сентября 2024 ГУО ´Центр туризма, краеведения и экскурсий детей и молодежи г. Бобруйска в рамках Недели дополнительного образования принял участие в большом городском празднике ´В нашем доме рады всем!´Субботним днем площадку посетили учащиеся учреждений образования города, где многие смогли выбрать себе занятие по душе и записаться в объединения .