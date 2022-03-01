Михеев против «Вашингтона»: передача, 6 бросков и «+1» за 18:31. У него 9+5 в 24 матчах

Илья Михеев сделал голевую передачу в матче с «Вашингтоном». Российский форвард «Торонто» помог Пьеру Энгваллу поразить пустые ворота и установить окончательный счет – 5:3.
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