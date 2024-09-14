Sport24: футболист Кривцов тренируется с основой "Краснодара"

Полузащитник "Краснодара" Никита Кривцов не был отправлен во вторую команду, передает Sport24. Ранее Sport24 со ссылкой на источник сообщил, что игрока отправили во вторую команду быков из-за несогласованного с клубом интервью.
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