Джейлен Грин забил сверху с сопротивлением Руди Гобера

Форвард «Рокетс» Джейлен Грин исполнил эффектный данк в матче с «Джаз» (127:132 ОТ). Второй номер драфта-2021 забил сверху с сопротивлением центрового «Юты» Руди Гобера.
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