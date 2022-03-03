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Джейлен Грин забил сверху с сопротивлением Руди Гобера

Форвард «Рокетс» Джейлен Грин исполнил эффектный данк в матче с «Джаз» (127:132 ОТ). Второй номер драфта-2021 забил сверху с сопротивлением центрового «Юты» Руди Гобера.

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