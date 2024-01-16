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«Ангарского маньяка» этапировали из Иркутска в Мордовию

«Ангарского маньяка» этапировали из Иркутска в Мордовию

«Ангарского маньяка» Михаила Попкова, получившего два пожизненных срока за убийства более 80 женщин, этапировали из Иркутска в одну из колоний в Республике Мордовия, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

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