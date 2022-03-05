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Больше никаких FIFA, Battlefield 2042, Call of Duty и World of Warcraft? Electronic Arts и Activision Blizzard приостанавливают продажу своих игр в России

Больше никаких FIFA, Battlefield 2042, Call of Duty и World of Warcraft? Electronic Arts и Activision Blizzard приостанавливают продажу своих игр в России

К польской студии CD Projekt RED, прекратившей продажи своих игр в России и Белоруссии ранее, присоединилась Electronic Arts.

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