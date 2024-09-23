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Царьград

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Начал с травли русского философа, перешёл на непристойность: Дугин припомнил Парфёнову прошлые "заслуги"

Начал с травли русского философа, перешёл на непристойность: Дугин припомнил Парфёнову прошлые "заслуги"

Депутат попался на "клубничке" прямо в Госдуме. Философ Дугин припомнил ему травлю.Накануне в Сеть утекли весьма пикантные кадры, на которых похожий на депутата от партии КПРФ Дениса Парфёнова мужчина запечатлен в компании молодой блондинки.

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Комментарии
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ИО
Игорь Овчаренко
Во всех рыжих есть что то отталкивающее.....
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16 час.

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