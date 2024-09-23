Начал с травли русского философа, перешёл на непристойность: Дугин припомнил Парфёнову прошлые "заслуги"

Депутат попался на "клубничке" прямо в Госдуме. Философ Дугин припомнил ему травлю.Накануне в Сеть утекли весьма пикантные кадры, на которых похожий на депутата от партии КПРФ Дениса Парфёнова мужчина запечатлен в компании молодой блондинки.