Почему в России тарифы ЖКХ дорожают.

Валерий Холодок

Доброго утра, Александр. Идеальное? Разве на нашем Плане существования это возможно? Да, благодарю за фильм:" Déjà vu"- можно перевести как "уже видел". Есть над чем поразмыслить. Параллельная реальность. Вот вы перед ней сидите- это Ваш монитор и окна на нём, чем не параллельная реальность? Если Вы находитесь в одном из окон, что сделать, чтобы перейти в другое? Надо выйти в другой План существования, а для Человека- это Эфир. Существует много артефактов, которые не может объяснить наука. Вот, допустим, Хамбо лама Итигелов. Желаете обсудить?