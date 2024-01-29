Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Почему в России тарифы ЖКХ дорожают.

Почему в России тарифы ЖКХ дорожают.

3 декабря 2022 С 1 января 2023 года в квитанциях за коммунальные услуги отдельной строкой появится сумма «за светлое будущее».

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Комментарии
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Людмила Фирстова
Любовь, контроль есть, но всё равно будет повышение тарифов хотя бы на % инфляции...
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1 д.
Александр Иноземцев
😊 Что-либо ИДЕАЛЬНОЕ - это так СКУЧНО! 😉
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14 час.
Валерий Холодок
Доброго утра, Александр. Идеальное? Разве на нашем Плане существования это возможно? Да, благодарю за фильм:&quot; Déjà vu&quot;- можно перевести как &quot;уже видел&quot;. Есть над чем поразмыслить. Параллельная реальность. Вот вы перед ней сидите- это Ваш монитор и окна на нём, чем не параллельная реальность? Если Вы находитесь в одном из окон, что сделать, чтобы перейти в другое? Надо выйти в другой План существования, а для Человека- это Эфир. Существует много артефактов, которые не может объяснить наука. Вот, допустим, Хамбо лама Итигелов. Желаете обсудить?
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4 час.

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