Названа популярная у россиян марка автомобиля в 2024 году

Lada Granta заняла первое место по онлайн-продажам авто с начала 2024 года. Об этом говорится в результатах исследования сервиса для покупки и продажи автомобилей «СберАвто» и компании «СберСтрахования», с которыми ознакомились «Известия» 24 апреля.
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