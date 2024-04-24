Названа популярная у россиян марка автомобиля в 2024 году

Lada Granta заняла первое место по онлайн-продажам авто с начала 2024 года. Об этом говорится в результатах исследования сервиса для покупки и продажи автомобилей «СберАвто» и компании «СберСтрахования», с которыми ознакомились «Известия» 24 апреля.