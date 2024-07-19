Артиллеристы-десантники уничтожили пункт управления батальона на правобережье Днепра в Херсонской области

Благодаря профессионализму, решительности, слаженности действий, мужеству и отваге, а также своевременному и бесперебойному снабжению боеприпасами и другими материальными средствами артиллеристы-десантники выполняют любые поставленные боевые задачи.
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