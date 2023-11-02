"Она тоскует": подруга рассказала о рвении Пугачевой вернуться в Россию

Алла Пугачева вместе со своим мужем иноагентом покинула родину почти два года назад. Народная артистка СССР после отъезда отправляла нелицеприятные комментарии в адрес россиян, называя их "холопами" и "рабами".
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