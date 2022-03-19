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Овечкин набрал 1395-е очко в НХЛ и установил новый рекорд для левых крайних за всю историю

Александр Овечкин набрал 1395-е очко в НХЛ и обновил рекорд среди левых крайних. Капитан «Вашингтона» забросил шайбу в карьере в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (4:3 Б).

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