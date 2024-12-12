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Москва предупредила США – "Орешник" взлетит в ближайшие 48 часов, в приграничье глушат связь: Горячая сводка СВО

  Украина нанесла удар западными ракетами по Таганрогу. Отчет Минобороны повторяет сценарий, когда Россия впервые применила "Орешник".

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Комментарии
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Алексей Горшков
Не понимаю - если у нас ЕСТЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ блокировать украинцам &quot;Старлинки&quot; ПОЧЕМУ МЫ НЕ ДЕЛАЕМ ЭТОГО ПОСТОЯННО ?! Вообще-то ещё 20 дет назад, когда я в Чечне был - ВСЕ радиосигналы глушились - в нашей группе командированных у всех были сотовые телефоны, и НИ ОДИН НЕ РАБОТАЛ !!! Звонили по стационарному в Ханкале! Я в группе по оснащению самый &quot;богатый&quot; был - мне в Казани рацию выдали - и она не работала! Значит техническая возможность глушить радиосигналы УЖЕ ТОГДА БЫЛА !!!
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8 час.
Семен Демин
Если предупреждают, то никакого удара не будет. Проглотим и это. Путин еще надеется на конструктивные переговоры?!  И кто его сподвигнул к этому?  Сплошные непонятки!
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Семен Демин
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