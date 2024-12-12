Москва предупредила США – "Орешник" взлетит в ближайшие 48 часов, в приграничье глушат связь: Горячая сводка СВО

Алексей Горшков

Не понимаю - если у нас ЕСТЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ блокировать украинцам "Старлинки" ПОЧЕМУ МЫ НЕ ДЕЛАЕМ ЭТОГО ПОСТОЯННО ?! Вообще-то ещё 20 дет назад, когда я в Чечне был - ВСЕ радиосигналы глушились - в нашей группе командированных у всех были сотовые телефоны, и НИ ОДИН НЕ РАБОТАЛ !!! Звонили по стационарному в Ханкале! Я в группе по оснащению самый "богатый" был - мне в Казани рацию выдали - и она не работала! Значит техническая возможность глушить радиосигналы УЖЕ ТОГДА БЫЛА !!!