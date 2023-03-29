Добровольные пожарные оказались вне закона

Добровольцы давно уже стали надежными помощниками МЧС в борьбе со стихийными бедствиями. Однако создавать подразделения для тушения пожаров при различных учреждениях достаточно сложно, для этого необходимо зарегистрировать общественное объединение.
Добровольцы давно уже стали надежными помощниками МЧС в борьбе со стихийными бедствиями. Однако создавать подразделения для тушения пожаров при различных учреждениях достаточно сложно, для этого необходимо зарегистрировать общественное объединение.
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