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Военное обозрение

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Четыре ограничителя украинской металлургии: когда компенсировать нечем

Четыре ограничителя украинской металлургии: когда компенсировать нечем

Удары по четырём заводам в августе и сентябре не уничтожили отрасль в один момент — они наложились на дефицит угля, энергетики и экспорта, лишив её возможности компенсировать одну потерю другим ресурсом.

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