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Газета.ру

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Путин: Россия в ближайшее время введет безвизовый режим для граждан Вьетнама

Путин: Россия в ближайшее время введет безвизовый режим для граждан Вьетнама

Россия планирует ввести безвизовый режим для граждан Вьетнама. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам беседы с вьетнамским лидером То Ламом, сообщает ТАСС.

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