Каздрамтеатр подготовил для карагандинцев премьеру

В Карагандинском областном академическом казахском драматическом театре имени Сакена Сейфуллина 15 и 16 ноября в 18:30 состоится премьерный показ спектакля «Кеш» по пьесе «Вечер» белорусского драматурга Алексея Дударева.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии