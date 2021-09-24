Позитив для оптимистовПолитика«Никакого героизма я тут не вижу»: в Пермской духовной семинарии раскритиковали преподавателя, не прекратившего лекцию во время стрельбы в ПГНИУ Секретарь учёного совета Николай Гоголин сказал «Подъёму», что считает действия Олега Сыромятникова неоправданными.Вернуться к статье62НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЭлина МорозоваДаже не понимаю его побуждений. Ведь действительно вряд ли студенты усвоили его лекцию в такой обстановке....Василиса ОдинОн просто растерялся и принял бессознательное решение.Элина МорозоваОт страха?Александр ВиноградскийОн просто прекратил зарождавшуюся панику. Прекрати он лекцию, кто-то из студенток или студентов не выдержал бы и побежал вон из аудитории, под пули...Олег МаловДействовал абсолютно правильно. Не допустил паники, отвлёк учеников от происходящего, был уверен, что дверь непробиваема. Ведь сколько учеников поломались при прыжках из окон. А усвоение предмета в такой ситуации....Вы о чём?!Мистер СкептикДверь он запер, паники не допустил. Значит сделал всё правильно такими методами, какими счёл нужным. И в них я ничего плохого не вижу.Комментировать
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