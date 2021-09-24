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«Никакого героизма я тут не вижу»: в Пермской духовной семинарии раскритиковали преподавателя, не прекратившего лекцию во время стрельбы в ПГНИУ

«Никакого героизма я тут не вижу»: в Пермской духовной семинарии раскритиковали преподавателя, не прекратившего лекцию во время стрельбы в ПГНИУ

  Секретарь учёного совета Николай Гоголин сказал «Подъёму», что считает действия Олега Сыромятникова неоправданными.

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Элина Морозова
Даже не понимаю его побуждений. Ведь действительно вряд ли студенты усвоили его лекцию в такой обстановке....
Василиса Один
Он просто растерялся и принял бессознательное решение.
Элина Морозова
От страха?
Александр Виноградский
Он просто прекратил зарождавшуюся панику. Прекрати он лекцию, кто-то из студенток или студентов не выдержал бы и побежал вон из аудитории, под пули...
Олег Малов
Действовал абсолютно правильно. Не допустил паники, отвлёк учеников от происходящего, был уверен, что дверь непробиваема. Ведь сколько учеников поломались при прыжках из окон. А усвоение предмета в такой ситуации....Вы о чём?!
Мистер Скептик
Дверь он запер, паники не допустил. Значит сделал всё правильно такими методами, какими счёл нужным. И в них я ничего плохого не вижу.

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