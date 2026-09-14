Daily Mail: король Карл III закрепил статус Гарри и Меган как частных лиц

Король Карл III подтвердил статус принца Гарри и Меган Маркл как частных лиц, что они считают нереалистичным.
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