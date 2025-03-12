Финансист Бархота: новые ограничения на автокредиты связаны с ценами на машины

С 1 апреля Центробанк введет новые ограничения на выдачу ипотеки и автокредитов. Банки теперь будут тщательно выбирать клиентов и оценивать, какие суммы и на какой срок они готовы им предоставить, считает эксперт финансового рынка Андрей Бархота.
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