Финансист Бархота: новые ограничения на автокредиты связаны с ценами на машины

С 1 апреля Центробанк введет новые ограничения на выдачу ипотеки и автокредитов. Банки теперь будут тщательно выбирать клиентов и оценивать, какие суммы и на какой срок они готовы им предоставить, считает эксперт финансового рынка Андрей Бархота.