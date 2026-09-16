Выборный поддерживает упрощение отчётности для участковых

Зампред Комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный («Единая Россия») поддерживает проект приказа МВД, в котором предлагается предоставить участковым уполномоченным полиции отчитываться перед жителями дистанционно, через интернет-сервисы.
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