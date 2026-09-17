Путин сообщил об ожидаемом дефиците бюджета России примерно в 2%

Федеральный бюджет России по итогам года может быть сведен с дефицитом около 2%. Об этом на совещании по экономическим вопросам заявил президент Владимир Путин, подчеркнув, что такой прогноз строится на «очень консервативной оценке цены на нефть».
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