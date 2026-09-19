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Ивановские новости

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Ивановская область открыла горячую линию по вопросам голосования

Ивановская область открыла горячую линию по вопросам голосования

В дни голосования горячая линия избирательной комиссии Ивановской области будет работать с 8 утра до 8 вечера, звонки принимают члены комиссии и сотрудники аппарата.

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