Расчеты РСЗО «Град» уничтожили пехоту ВСУ на донецком направлении

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» группировки войск «Юг» Вооруженных сил (ВС) России уничтожили пехоту и позиции подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении в зоне специальной военной операции (СВО).
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