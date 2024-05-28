Захарова ответила на слова Борреля о законности ударов Украины по России

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале «формулу» верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности … .
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