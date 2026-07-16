В городе Рязани полицейские задержали подростка, причастного к администрированию узлов связи телефонных мошенников

Реализуя оперативную информацию, сотрудники отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий УМВД России по Рязанской области и УФСБ России по Рязанской области пресекли функционирование двух нелегальных каналов связи, которые использовались зарубежными преступными группами для организации телефонного мошенничества.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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