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"Ползучее наступление" России: Начало прорыва на всех участках фронта

"Ползучее наступление" России: Начало прорыва на всех участках фронта

На данный момент очевидно, что инициативой на всех участках фронта владеет российская армия. Анализ ситуации позволяет предположить, что наблюдавшееся зимой "ползучее наступление" имеет все шансы превратиться в летний прорыв.

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Комментарии
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vagas Karlito
Потери техники артиллерии и личного состава накапливаются как снежный ком!) Когда никогда покатится! Реально  столько перемолотили что НАТке в пору репу чесать! Не в коня корм!))
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