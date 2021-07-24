Позитив для оптимистов

2 639 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лариса Парфенова (Чиликина)
    Возврата к прошлому нет. КПРФ не сможет, да и не собирается, выполнять все свои обещания. Тем более, что они объединя...Коммунисты хотят ...
  • HotRS
    80% вылечить нельзя, аутизм не лечится, 80% можно социализировать. У моего друга сын аутист. Родился в начале 90-х. ...Травят, обещают с...
  • tertadani3103
    "KREMLEVSKAYA PRACHKA" NIKAK NE UYMETSYA, VIDIMO EY OCHEN' HOROSHO PLATYAT! NADOELA BRECHNYA ETIH TROLLEY, VSE PO M...Коммунисты хотят ...

«Давай оформим всё на меня, дорогая!» История о настоящей любви к … деньгам

«Давай оформим всё на меня, дорогая!» История о настоящей любви к … деньгам

Они казались счастливыми на просмотре квартиры. Обнимались и все время держались за руки. Обоим до 30, молодые и влюблённые.

Вернуться к статье
61
Обсудить
ольга решетникова
Как вариант: если сняла наличные в банке и в этот же день они оплачивали покупку. Или меняла свою валюту на рубли в этот день либо буквально накануне покупки. А парень не сможет предъявить никаких свидетельств накопления. Если справки о заработке у девушке выше в два раза. В общем, надежда есть. Но как можно быть такой взрослой дурой, не понимаю. Постороннему, по сути, человеку, отдать все свои деньги. Интересно, а она успела ему купить еще машину на свои деньги?
Людмила Спицына
Таких дур надо учить!
Вера Федорова
Это не мошенничество, а головотяпство и нерадивость в чистом виде.
Людмила Спицына
С чьей стороны, позвольте спросить? Со стороны женщины? Позвольте с вами не согласиться. Это никакое не головотяпство, а а обыкновенная наивность, граничащая с тупостью! Видимо некому было в жизни девочке объяснить, как могут кидать на бабло обыкновенные мощенникии альфонсы! Дорогой урок для неё получился! Но может только так и дойдёт?
Вера Федорова
Хорошо, убедили- наивность и тупость. Начиная с того, что считать сожительство каким-то браком. Дальше-больше. А дойдёт или нет...не знаю, бывает, это от природы.
Людмила Спицына
Да, бывает и от природы. Поэтому и написала, что таких дур учить надо! Если одного раза недостаточно, то пусть учится всю жизнь! Даже не жалко!

Картина дня

наверх
,,