Работа по улучшению социальных условий в ГО Армянск, Красноперекопск и Красноперекопском р-не находится на контроле

Первый заместитель министра встретился с представителями администрации городского округа Армянск для обсуждения и решения проблемных вопросов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Первый заместитель министра встретился с представителями администрации городского округа Армянск для обсуждения и решения проблемных вопросов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
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