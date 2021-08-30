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Работа по улучшению социальных условий в ГО Армянск, Красноперекопск и Красноперекопском р-не находится на контроле

Работа по улучшению социальных условий в ГО Армянск, Красноперекопск и Красноперекопском р-не находится на контроле

Первый заместитель министра встретился с представителями администрации городского округа Армянск для обсуждения и решения проблемных вопросов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

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