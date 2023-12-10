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«О событиях в Брянске»

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«О событиях в Брянске»Произошла трагедия. Погибли дети. Эмоции переполняют. Общество требует принять меры и наказать всех подряд.

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Комментарии
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Россиянин
В чем поддерживаете? Автор ничего не предложил. бла,бла,бла.
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10 час.
А Кудасов
Грабители чаще приходят ночью. Вот вы их удочками. А они вам записку: &quot;нельзя так жить&quot;. Ваше предложение никчёмное.
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9 час.
A
Antanas
Для защиты дома нужно что то иметь.Слишком уж мягкие наказание для грабителей.Отец защищал свою доч и попал в тюрму.Полный абсурд.👍👍👍👍👍.
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9 час.

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