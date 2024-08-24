Итоги недели 19 - 23 августа 2024 года в Екатеринбурге: 00:10 Сфера гостеприимства развивается; 00:30 Заседание Совета директоров предприятий и организаций; 00:52 Августовское совещание педагогов; 01:15 Художественная школа №4 получит новое здание; 01:36 День Государственного флага; 02:01 Книжный фестиваль «Красная строка»; 02:20 01 сентября пройдёт День народов Среднего Урала; 02:30 Собрано более 2 миллионов рублей для жителей Курской области.