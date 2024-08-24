НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Екатеринбург и мир

25 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Вадимовна
    Горожане не одобрили празднества во время событий в Курской области. Администрация устроила праздник. ЛЮДИ считают, ч...Итоги недели 05 -...
  • Елена Вадимовна
    Скоро появятся шт...
  • Елена Вадимовна
    За опасные дороги в школу и отсутствие тротуаров нужна ответственность. В зарубежных странах для школьников выделяют ...Скоро появятся шт...

Итоги недели 19 - 23 августа 2024 года в Екатеринбурге: 00:10 Сфера гостеприимства развивается; 00:30 Заседание Совета директоров предприятий и организаций; 00:52 Августовское совещание педагогов; 01:15 Художественная школа №4 получит новое здание; 01:36 День Государственного флага; 02:01 Книжный фестиваль «Красная строка»; 02:20 01 сентября пройдёт День народов Среднего Урала; 02:30 Собрано более 2 миллионов рублей для жителей Курской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх