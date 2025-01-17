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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Павлюченкова впервые с 2020-го вышла во вторую неделю Australian Open

Павлюченкова впервые с 2020-го вышла во вторую неделю Australian Open

Россиянка обыграла Лауру Зигемунд – 6:1, 6:2. Павлюченкова дошла до второй недели Australian Open впервые с 2020-го.

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