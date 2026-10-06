В МАКСе заработал чат-бот «Мои штрафы – Казань»

В мессенджере МАКС заработал чат-бот «Мои штрафы – Казань». С его помощью можно проверить наличие штрафов за неоплаченную муниципальную парковку, размещение транспорта на озелененной территории, перевозку сыпучих грузов без полога.
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