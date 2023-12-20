Президентская библиотека обнародовала телеграмму НКГБ СССР о войне с Германией

В России обнародовали расшифрованную телеграмму начальника УНКВД по Ленинградской области Павла Куприна в НКГБ СССР об отзыве немецкой фирмой СФГ своих специалистов из Ленинграда и начале военных действий в 20-х числах июня 1941 года.
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