Глава Козинки лично эвакуировал людей из обстреливаемого ВСУ села

Глава села Козинки в Белгородской области Игорь Моховенко начал лично вывозить жителей населенного пункта в безопасное место на фоне обстрелов, которые регулярно совершают военные Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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