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Новости Тамбова

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Тамбов направил миллиард рублей на коммунальную инфраструктуру, но аварий меньше не стало

Тамбов направил миллиард рублей на коммунальную инфраструктуру, но аварий меньше не стало

Фото: «Блокнот Тамбов" Читайте также: Тамбов потратил почти миллиард рублей на обновление коммунальной техники Бюджет Тамбова вырос до рекордных 12,9 миллиарда рублей: а где деньги? Тамбов более чем вдвое сократил муниципальный долг «Блокнот Тамбов» попытался понять, что скрывается за внушительной цифрой и почему она пока не превратилась в заметное улучшение коммунальной жизни города.

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