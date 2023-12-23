Токаев показал пример. России нужно завозить не мигрантов, а русских

А мы со своими никак Не разберёмся! Завозить! Кого? Ты приведи себя в порядок, дай людям жить, зарабатывать, тратить по человечьи. А уж потом по пол-человечка принимай, коль надо так. Это Вам не ешака запрягать. Да.а.а. Уж.

Кусаин Альменов

никакой нет нужды приглашать-принимать мигрантов в РФ. Своими населением можно обойтись. но для этого чиновникам нужно будет заниматься организацией работ и служб по обеспечению жизнедеятельности своих территорий. А это им нужно? Также на мигрантах кормится огромная толпа чиновников и силовиков. И во-вторых надо создать дополнительную проблему для местного населения, чтобы отвлечь их от требований к власти, чтобы местное население было занято и тратило силы и время на решение проблем с мигрантами и не трогало своих чиновников.