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Токаев показал пример. России нужно завозить не мигрантов, а русских

Токаев показал пример. России нужно завозить не мигрантов, а русских

На прошедшем Всемирном русском народном соборе Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, наряду с миграционной темой, поднял такую болезненную проблему, как искусственные препоны на пути получения гражданства русскими людьми и представителями народов, близких в этнокультурном отношении русским.

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Комментарии
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E
EUGEN_T_15
А мы со своими никак Не разберёмся! Завозить! Кого? Ты приведи себя в порядок, дай людям жить, зарабатывать, тратить по человечьи. А уж потом по пол-человечка принимай, коль надо так. Это Вам не ешака запрягать. Да.а.а. Уж.
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1 час.
a
alex
Так семиты в основном...
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18 мин.
Кусаин Альменов
никакой нет нужды приглашать-принимать мигрантов в РФ. Своими населением можно обойтись. но для этого чиновникам нужно будет заниматься организацией работ и служб по обеспечению жизнедеятельности своих территорий. А это им нужно?  Также на мигрантах кормится огромная толпа чиновников и силовиков. И во-вторых надо создать дополнительную проблему для местного населения, чтобы отвлечь их от требований к власти, чтобы местное население было занято и тратило силы и время на решение проблем с мигрантами и не трогало своих чиновников.
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5 мин.

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